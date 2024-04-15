Росіяни вивозять з тимчасово окупованого Донбасу обладнання для промисловості

Чергова хвиля аудиту промислових підприємств відбувається на тимчасово окупованих територій Донеччини.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Тут окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність. Вже потім під виглядом металолому його відправлятимуть до Росії, щоб використовувати надалі у своїх цілях.

Нагадаємо, що окупаційна влада на ТОТ спочатку провела так звану “націоналізацію” усіх українських підприємств. Це дало можливість, так би мовити “законно” розпоряджатися їхнім майном. Здебільшого з заводів вивозять нібито лом й відправляють до РФ через порт у Бердянську.

Грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів ЗС РФ.

За даними українського підпілля російські імперіалісти своїми злочинними діями відкотили розвиток окупованих регіонів на багато років назад. Сьогодні особливо окупована Донеччина нагадує часи СРСР кінця 80-их – розруха, безробіття, брак ліків та продуктів.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни селяться до квартир людей, яких закатували окупанти.

Читайте також: