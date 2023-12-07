Росіяни визнали пошкодження вертольота Mi-8, який ЗСУ приземлили на Лиманському напрямку (відео)

Ще одна одиниця техніки, найімовірніше, виведена з ладу.
Українські військові приземлили російський вертоліт Мі-8 в полі на Лиманському напрямку. Працювали за допомогою HIMARS та БпЛА Shark.
Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
Росіяни похвалили ЗСУ
Ворожа сторона визнала пошкодження машини, а також – вправність ЗСУ. Мовляв, досягти прямого влучання вони не змогли, однак близькі удари все-таки призвели до пошкоджень, "ступінь яких поки незрозумілий". Окупанти були змушені вчергове визнати оперативність взаємодії розвідувальних та вогневих засобів противника.
"Щоб підловити літак на місці тимчасової посадки потрібна велика вдача й невеликий проміжок часу", – визнали вони.
"Дуже сумнівно, чи злетить цей борт хоч колись", – вважає Бутусов.
Раніше ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М.
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