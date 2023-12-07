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Росіяни визнали пошкодження вертольота Mi-8, який ЗСУ приземлили на Лиманському напрямку (відео)

Росіяни визнали пошкодження вертольота Mi-8, який ЗСУ приземлили на Лиманському напрямку (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
448
Час на прочитання
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Росіяни визнали пошкодження вертольота Mi-8, який ЗСУ приземлили на Лиманському напрямку (відео)

ЗСУ приземлили російський вертоліт Mi-8 на Лиманському напрямку / Скриншот

Ще одна одиниця техніки, найімовірніше, виведена з ладу.

Українські військові приземлили російський вертоліт Мі-8 в полі на Лиманському напрямку. Працювали за допомогою HIMARS та БпЛА Shark.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ приземлили російський вертоліт Mi-8 на Лиманському напрямку

ЗСУ приземлили російський вертоліт Mi-8 на Лиманському напрямку

Росіяни похвалили ЗСУ

Ворожа сторона визнала пошкодження машини, а також – вправність ЗСУ. Мовляв, досягти прямого влучання вони не змогли, однак близькі удари все-таки призвели до пошкоджень, "ступінь яких поки незрозумілий". Окупанти були змушені вчергове визнати оперативність взаємодії розвідувальних та вогневих засобів противника. 

"Щоб підловити літак на місці тимчасової посадки потрібна велика вдача й невеликий проміжок часу", – визнали вони.

Росіяни визнали пошкодження Мі-8 та вправність ЗСУ / ©
Росіяни визнали пошкодження Мі-8 та вправність ЗСУ

"Дуже сумнівно, чи злетить цей борт хоч колись", – вважає Бутусов.

Раніше ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М.

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Дата публікації
Перегляди
448
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