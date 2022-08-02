"Росіяни визнають тільки силу": військовий експерт про рішення суду РФ визнати "Азов" терористами

Це загрожує судом нашим захисникам.

Чого слід очікувати сказав в інтерв'ю ТСН ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"З цього приводу я займаю дуже жорстку позицію. Я передбачав, що так воно і буде. З усіх полонених, які є у нас, треба відбирати льотчиків, артилеристів, які обстрілювали житлові квартали та судити їх в такій кількості, в якій судять наших полонених в Росії. Якщо б у нас юридично був введений не воєнний стан, а війна, то автоматично вводилась б найвища міра покарання. Страта. Вони, росіяни, визнають тільки силу. Таке вони розуміють, інше – ні", - сказав військовий експерт Ігор Романнеко. До цього додав, що визнання «Азову» терористичною організацією значно ускладнить обмін полонених.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних. Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти".

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