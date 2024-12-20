Росіяни влаштували наймасштабнішу кібератаку на держреєстри України за останній час

Через кібератаку було призупинено роботу реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Україна зазнала 19 грудня наймасштабнішої зовнішньої кібератаки на державні реєстри за останній час. Атаку здійснювали росіяни, щоби порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина розповіла про наслідки кібератаки.

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"Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України", – йдеться в заяві.

Віцепрем'єрка зазначила, що разом з командою та фахівцями інших служб відбувається координація роботи з протидії кібератаці та відновлення систем.

За словами посадовці, до атаки причетні росіяни:

"Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави".

Спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам немає.

Стефанішина повідомила, що перш за все будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян,

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Зазначається, що першочергове відновлення займе орієнтовно до двох тижнів.

Особливості надання послуг громадянам будуть надані 20 грудня впродовж дня.

Віцепрем’єрка зазначила, що після повного відновлення відбудеться ґрунтовний аналіз атаки разом з профільними органами, щоб посилити захист від подібних втручань у майбутньому.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Дякую громадянам за розуміння. Про всі важливі оновлення інформуватимемо додатково", – резюмувала Стефанішина.

До слова, 18 грудня урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про активну кібератаку, спрямовану на користувачів застосунку "Армія+".

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