Росіяни влаштували неспокійну ніч: Україною кружляють безпілотники

Протягом ночі проти 17 серпня 2024 року ворожі безпілотники рухалися у повітряному просторі України.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, курс західний.

БпЛА на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.

БпЛА в південній частині Харківщини, курс північний.

БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.

БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північний.

Відповідно до руху безпілотників була оголошена повітряна тривога в регіонах.

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Нагадаю, що раніше на Київщині пролунали звуки сил ППО.

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