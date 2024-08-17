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Росіяни влаштували неспокійну ніч: Україною кружляють безпілотники

Росіяни влаштували неспокійну ніч: Україною кружляють безпілотники

Безпілотники не дають спокійно відпочити українцям / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Реагуйте на звуки сирени.

Протягом ночі проти 17 серпня 2024 року ворожі безпілотники рухалися у повітряному просторі України.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, курс західний.
  • БпЛА на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Харківщини, курс північний.
  • БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північний.

Відповідно до руху безпілотників була оголошена повітряна тривога в регіонах. 

Нагадаю, що раніше на Київщині пролунали звуки сил ППО

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