Росіяни влаштували неспокійну ніч: Україною кружляють безпілотники

Реагуйте на звуки сирени.
Протягом ночі проти 17 серпня 2024 року ворожі безпілотники рухалися у повітряному просторі України.
Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, курс західний.
- БпЛА на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.
- БпЛА в південній частині Харківщини, курс північний.
- БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північний.
Відповідно до руху безпілотників була оголошена повітряна тривога в регіонах.
Нагадаю, що раніше на Київщині пролунали звуки сил ППО.
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