Росіяни влучили ракетою по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: які наслідки (фото)

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій багатоповерхівці, куди напередодні ввечері прилетіла російська ракета. Рятувальники врятували двох осіб.

Про наслідки "прильоту" повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що станом на ранок 29 червня є одна жертва ворожої атаки. Постраждало 12 людей, з них - одна дитина.

Внаслідок влучання в одному з під'їздів зруйновано квартири - від 8 до 11 поверху .Також пошкоджено 11 автомобілів.

Фото наслідків

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 28 червня. / Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 28 червня. / Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 28 червня. / Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 28 червня. / Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 28 червня. / Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 28 червня. / Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 28 червня. / Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Нагадаємо, 28 червня армія РФ завдала ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Одна людина загинула, а ще п'ять - вважаються зниклими безвісти.

Жахіття ракетного удару в Дніпрі! Розтрощена багатоповерхівка!

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