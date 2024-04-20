Росіяни влучили у багатоповерхівку і в будинок у Вовчанську: є жертви

У суботу, 20 квітня, російські військові завдали ударів по Вовчанську в Харківській області. Є загиблий.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 8 ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок. Постраждала 60-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок влучання по приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний чоловік.

Армія РФ обстріляла Вовчанську у Харківській області. / Фото: Олег Синєгубов

Як повідомлялося, вночі 20 квітня у Запоріжжі лунали вибухи. Під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетних ударів.

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