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Росіяни влучили у багатоповерхівку і в будинок у Вовчанську: є жертви

Росіяни влучили у багатоповерхівку і в будинок у Вовчанську: є жертви

Обстріл РФ. / Фото: Associated Press

Окупанти обстрілюють цивільне населення Вовчанська.

У суботу, 20 квітня, російські військові завдали ударів по Вовчанську в Харківській області. Є загиблий.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Сьогодні близько 8 ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок. Постраждала 60-річна жінка", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, внаслідок влучання по приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний чоловік. 

Армія РФ обстріляла Вовчанську у Харківській області. / © Олег Синєгубов
Армія РФ обстріляла Вовчанську у Харківській області. / Фото: Олег Синєгубов

Як повідомлялося, вночі 20 квітня у Запоріжжі лунали вибухи. Під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетних ударів.

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