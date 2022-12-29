Росіяни влучили в одну з електростанцій ДТЕК: об'єкт неодноразово зазнавав атак ворога

У четвер, 29 грудня, під час масованої ракетної атаки російські війська вкотре обстріляли одну з теплових електростанцій ДТЕК.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки один з працівників отримав легкі поранення. Потерпілого шпиталізували до лікарні.

У ДТЕК наголосили, що це вже 22 атака Москви на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Ракетна атака 29 грудня

Нагадаємо, зранку в Україні була масштабна повітряна тривога. Станом на 08:02 "червоними" стали області та Київ.

Росія випустила по Україні понад 69 ракет. Українським сила ППО вдалося збити 54 ворожі об'єкти. Зокрема, 16 ракет збили над столицею.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що пошкоджені деякі об`єкти генерації та електромережі. Складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. Тому відбуватимуться аварійні відключення світла.

Зокрема, майже увесь Львів опинився без світла. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням.

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