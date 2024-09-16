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Росіяни вночі атакували Україну безпілотниками: де прогриміли вибухи

Росіяни вночі атакували Україну безпілотниками: де прогриміли вибухи

Перебувайте в укриття до закінчення відбою повітряної тривоги / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч на 16 вересня 2024 року росіяни атакували Україну ударними дронами

У низці областей була оголошена повітряна тривога. 

У кількох регіонах пролунали вибухи.

Зокрема, за інформацією моніторингових каналів, вибухи лунали:

  • Обухів/р-н (Kиївщина);

  • Xмельниччинa;

  • Кіровoградщина;

  • Житомирщинa;

  • Kиїв/передмістя;

  • Дніпро/р-н;

  • Kиївщина;

  • Канів (Черкaщина);

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи

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