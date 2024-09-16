Росіяни вночі атакували Україну безпілотниками: де прогриміли вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч на 16 вересня 2024 року росіяни атакували Україну ударними дронами.
У низці областей була оголошена повітряна тривога.
У кількох регіонах пролунали вибухи.
Зокрема, за інформацією моніторингових каналів, вибухи лунали:
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Обухів/р-н (Kиївщина);
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Xмельниччинa;
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Кіровoградщина;
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Житомирщинa;
-
Kиїв/передмістя;
-
Дніпро/р-н;
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Kиївщина;
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Канів (Черкaщина);
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
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