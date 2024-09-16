Росіяни вночі атакували Україну безпілотниками: де прогриміли вибухи

У ніч на 16 вересня 2024 року росіяни атакували Україну ударними дронами.

У низці областей була оголошена повітряна тривога.

У кількох регіонах пролунали вибухи.

Зокрема, за інформацією моніторингових каналів, вибухи лунали:

Обухів/р-н (Kиївщина);

Xмельниччинa;

Кіровoградщина;

Житомирщинa;

Kиїв/передмістя;

Дніпро/р-н;

Kиївщина;

Канів (Черкaщина);

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

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