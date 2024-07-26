Росіяни вперше від осені 2022 року застосовували по Харкову касетний боєприпас

Армія РФ, 24 липня, вдарила по Харкову касетним "Іскандером". Це стало першим застосування касетного боєприпасу по місту з 10 вересня 2022 року.

Про це розповів начальник Головного управління поліції Харківщини Володимир Тимошко етері "Суспільного".

Зазначається, що ворог до 10 вересня, коли ворог стояв на кільцевій міста Харкова, вони застосовували касетні боєприпаси, але іншого типу. Це були "Урагани", які вони кидали по Північній Салтівці.

"Однак від 10 вересня — це перше застосування. Чому небезпечний саме касетний боєприпас — дуже значна, велика площа ураження. Він осколковий, він спрямований проти живої сили, піхоти. А якщо це розлітається в місті, у місті-мільйоннику, то це спрямовано проти місцевого населення. Це зброя масового знищення", — говорить Тимошко.

Росіяни застосували його з метою завдати шкоди працівникам ДСНС, поліцейським, медикам екстреної допомоги, які за їхніми розрахунками мали бути на місці попереднього влучання.

Додамо, у ніч проти 26 липня 2024 року окупанти знову вгатили по Україні.

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