"Росіяни вражені ефективною роботою наших дронів": боєць ЗСУ про ситуацію на лівому березі Херсонщини

Російська армія намагається не підводити важку техніку ближче до лівого берега Херсонщини. Усе через ефективну роботу великої кількості дронів ЗСУ.

Про це сказав військовослужбовець 14-го окремого полку БпАК Олександр Войтко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Комплексна робота

Як зауважив військовий, вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі. Загарбники безперервно його атакують, але нічого не можуть із ним зробити. Безумовно, найбільш титанічних зусиль докладають бійці на землі, проте роботу інших засобів применшувати не варто.

Так, каже Войтко, на землі переважно діє наша морська піхота. Українська артилерія, авіація, оператори дронів завдають вогневого ураження по російській живій силі й техніці на лівому березі.

"Наші вороги вражені, що в нас багато безпілотників, які ефективно працюють. Безпілотники відіграють там досить важливу роль. Це FPV дрони, які можуть уражати російську техніку й живу силу. І через це росіяни дуже обережно використовують важку техніку, намагаючись не підводити її в зону ураження наших дронів, і атакуючи плацдарм переважно живою силою", – зауважив Войтко.

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Зауважимо, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про ситуацію на лівобережжі Херсонщини, подякувавши українським воїнам за рух уперед.

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