Росіяни втратили понад 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру — Зеленський

Окрім Харківщини, важкі бої підрозділи Сил оборони ведуть з окупантами на Краматорському, Покровському, Курахівському та південних напрямках.

Президент України Володимир Зеленський відзначив стійкість українських воїнів, які дають гідну відсіч ворогові на всіх гарячих ділянках фронту, зокрема на Харківщині та в боях під час оборони Часового Яру.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в суботу, 18 травня.

“Я дякую кожному нашому воїну, який проявив достатню стійкість і зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі”, - наголосив український лідер.

Також читайте Наступ на Харківщину 2024: Зеленський зробив заяву

Також Зеленський нагадав про важкі бої, які підрозділи Сил оборони ведуть з окупантами на Краматорському, Покровському, Курахівському та південних напрямках.

“Усюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!” - звернувся до українських бійців президент.

Нагадаємо, Часів Яр на Донеччині – один із гарячих напрямків, де росіяни хочуть прорвати нашу оборону. Захисники цієї ділянки фронту мужньо боронять кожен сантиметр української землі. Зі слів наших воїнів, ворог постійно пробує нові методи наступу, але отримує безжальну відсіч.

Читайте також: