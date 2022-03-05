Росіяни вже десяту добу утримують працівників ЧАЕС, на станції — загроза викиду радіоактивного пилу

Крім того, техніка окупантів, яка проїжджає Чорнобильську зону, вивозить на колесах радіоактивний пил на всю територію України в напрямку Києва.

На ЧАЕС чергова зміна має працювати 12 годин. Ті люди, яких захопили окупанти, перебувають на робочому місці вже майже 200 годин — 10 добу.

Про це розповів мер Славутича Юрій Фомічев в ефірі телемарафону Uaразом.

"Зміна, яка була (на момент захоплення — Ред.), залишається і сьогодні там. Ми не можемо замінити людей, і вони вже 10 добу працюють. Вони розділилися на дві групи. Але втомилися морально, фізично, емоційно — і це небезпека ядерного об'єкта, тому що персонал має працювати стабільно. Люди харчуються обмежено, у них обмежена кількість ліків і їм дуже важко. Їхні рідні і близькі тут, у Славутичі, так само переживають і не знають, що з цим робити", — зазначив Фомічев.

Такі дії окупантів, які перешкоджають нормальній роботі станції, мер Славутича назвав тероризмом. Він наголосив, що таких прецедентів у світі не було — захоплення ядерних об'єктів, атомних електростанцій.

Крім того, вся техніка окупантів, яка проїжджає Чорнобильську зону, вивозить на колесах радіоактивний пил на всю територію України в напрямку Києва.

"Вібрація, яка відбувається під час руху техніки, а не приведи господь, якщо там почнуться військові дії, то це ще може вплинути і на 4 енергоблок, у якому є нестабільні конструкції. Я маю на увазі той, який постраждав під час аварії у 1986-му році", — сказав Фомічев.

За його словами, обвал нестабільних конструкцій може призвести до викиду радіоактивного пилу великої кількості.