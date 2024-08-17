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Росіяни як росіяни: жителька Суджі тішиться, що вдається грабувати місцеві магазини (відео)

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Росіяни як росіяни: жителька Суджі тішиться, що вдається грабувати місцеві магазини (відео)

Суджа, Курська область / Фото: ТСН

По-іншому росіяни, вочевидь, не вміють.

У мешканки Суджі спитали, чи ображають місцевих українські військові. Ні, каже, з цим все добре. Ба більше, жінка тішиться, що можна грабувати магазини, тож їжа і вода є.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Жителька Суджі тішиться, що вдається грабувати місцеві магазини

Жителька Суджі тішиться, що вдається грабувати місцеві магазини

Діалог військового та цивільної

– Вас українці не кривдять?
– Ні.
– А їсти та пити вистачає у вас?
– Так, звичайно, ми магазини пограбували.
– А-а-а, ну правильно, це ваше все, не наше...

Нагадаємо, наші військові в Курській області зустріли жінок, які вивозили речі своїх колишніх сусідів, котрі евакуювалися з регіону. Мовляв, а що робити? Треба ж, бідкаються відчайдушні громадянки РФ, якось жити.

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