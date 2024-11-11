Росіяни, ймовірно, впритул розстріляли двох беззбройних українських бійців на Курщині

Російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині. Це черговий воєнний злочин окупантів.

Про це написав омбудсман Дмитро Лубінець.

"Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права", - акцентував Лубінець.

Як додає уповноважений ВР із прав людини, він направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

"Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", - підсумував Дмитро Лубінець.

Раніше окупанти розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться Мережею.

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