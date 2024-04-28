Росіяни з артилерії накрили Херсонщину: є поранені (фото)

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсонщину. Внаслідок терористичної атаки чотири людини отримали різного ступеню тяжкості поранення.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Як стало відомо, вдень 28 квітня росіяни здійснили артилерійський обстріл Станіслава. Пошкодження отримав приватний будинок, поранення отримала 21-річна дівчина.

“У Козацькому російські військові атакували дроном-камікадзе типу FPV цивільний легковий автомобіль: постраждали троє чоловіків віком 40, 47 та 53 років. У них мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення”, - розповіли в Нацполіції.

Нагадаємо, що окупанти на Херсонщині розстріляли колаборантку.

Читайте також: