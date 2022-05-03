Росіяни з артилерії обстріляли школу і будинки мирних жителів на Запоріжжі: двоє людей загинули

Росіяни з артилерії обстріляли школу і будинки мирних жителів на Запоріжжі: двоє людей загинули

Внаслідок ворожого обстрілу селища під Гуляйполем загинули люди.

Сьогодні, 3 травня, окупанти вдарили з артилерії по селищі Залізничне Пологівського району Запорізької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи та 12 будинків мирних жителів, загинули двоє людей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 1 травня окупанти обстріляли багатоповерхівки в Оріхові на Запоріжжі. Внаслідок ворожого вогню двоє людей загинули, ще четверо поранені.

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