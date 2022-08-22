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Росіяни з авіації вдарили високоточною ракетою по Одеській області

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Росіяни з авіації вдарили високоточною ракетою по Одеській області

фото ілюстративне / Фото: УНІАН

Окупанти били по Одещині з напрямку Чорного моря.

Сьогодні вранці, 22 серпня, російські війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомили в Одеській міській раді з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих нема. Обставини уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Зазначимо, Х-59  — високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7768
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