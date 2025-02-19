Росіяни з авіації вгатили по багатоповерхівці в Херсоні: перші деталі трагедії

Пізно увечері 19 лютого російські окупати завдали чергового злочинного удару по Херсону.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, керована авіабомба (КАБ) влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі. Також він опублікував фото багатоповерхівки, на якому видно, що частина будівлі з першого по дев'ятий поверх повністю обвалилася.

Удар КАБом по багатоповерхівці у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пізніше Прокудін додав, що вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них - мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, що 17 лютого Херсон залишився без світла через потужний удару окупантів.

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