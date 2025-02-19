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Росіяни з авіації вгатили по багатоповерхівці в Херсоні: перші деталі трагедії

Росіяни з авіації вгатили по багатоповерхівці в Херсоні: перші деталі трагедії

Удар КАБом по багатоповерхівці у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Судячи з кадрів, внаслідок удару завалився під'їзд багатоповерхового житлового будинку.

Пізно увечері 19 лютого російські окупати завдали чергового злочинного удару по Херсону.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, керована авіабомба (КАБ) влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі. Також він опублікував фото багатоповерхівки, на якому видно, що частина будівлі з першого по дев'ятий поверх повністю обвалилася.

Удар КАБом по багатоповерхівці у Херсоні / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Удар КАБом по багатоповерхівці у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пізніше Прокудін додав, що вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них - мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, що 17 лютого Херсон залишився без світла через потужний удару окупантів.

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