Росіяни з дрона вдарили по цивільному авто у Херсоні: є потерпілі

Російські військові зранку 17 грудня із дрона атакували цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. На жаль, є поранені.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

За даними влади, постраждали двоє людей: 51-річний чоловік та 50-річна жінка. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення.

"Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", – зазначили у відомстві.

Раніше окупанти скинули боєприпас на пожежну машину, яка приїхала на виклик, щоб боротися з вогнем у школі.

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