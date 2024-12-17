Росіяни з дрона вдарили по цивільному авто у Херсоні: є потерпілі

Ворог невпинно гатить по цивільних.
Російські військові зранку 17 грудня із дрона атакували цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. На жаль, є поранені.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
За даними влади, постраждали двоє людей: 51-річний чоловік та 50-річна жінка. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення.
"Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", – зазначили у відомстві.
Раніше окупанти скинули боєприпас на пожежну машину, яка приїхала на виклик, щоб боротися з вогнем у школі.
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