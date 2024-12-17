Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Росіяни з дрона вдарили по цивільному авто у Херсоні: є потерпілі

Росіяни з дрона вдарили по цивільному авто у Херсоні: є потерпілі

Росіяни з дрона вдарили по цивільному авто у Херсоні: є потерпілі

Фото: Associated Press

Ворог невпинно гатить по цивільних.

Російські військові зранку 17 грудня із дрона атакували цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. На жаль, є поранені.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

За даними влади, постраждали двоє людей: 51-річний чоловік та 50-річна жінка. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. 

"Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", – зазначили у відомстві.

Раніше окупанти скинули боєприпас на пожежну машину, яка приїхала на виклик, щоб боротися з вогнем у школі.

Читайте також:

  •  

Повʼязані теми:

Наступна публікація