Росіяни з "Градів" та "Ураганів" обстріляли Донеччину: загинуло троє людей

Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки.
Протягом минуло доби російські війська завдали 2127 ударів по населених пунктах у Донецькій області. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє людей, а семеро зазнали поранень.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Під обстрілом окупантів опинилося 13 населених пунктів на Донеччині. Пошкоджено 78 цивільних об’єктів - 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.
Зазначається, що місто Курахове окупанти накрили з РСЗВ "Ураган". Внаслідок удару загинуло двоє місцевих мешканців, а двоє отримали поранення. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і приватний будинки, адмінбудівля.
У Часовому Ярі від удару дроном загинув мирний житель. Двоє людей отримали травми.
По Торецьку росіяни відкрила вогонь з "Градів". Поранено цивільну особу. Окупанти пошкодила багатоквартирний та 15 приватних будинків, адмінбудівлю.
Крім того, внаслідок артилерійських обстрілів травмовано жителя Сіверська та жителя Нетайлового.
Нагадаємо, напередодні зранку росіяни обстріляли Курахове уламково-фугасними боєприпасами. Зокрема, було пошкоджено багато багатоквартирних будинків у різних частинах міста.