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Росіяни з "Градів" та "Ураганів" обстріляли Донеччину: загинуло троє людей

Росіяни з "Градів" та "Ураганів" обстріляли Донеччину: загинуло троє людей

Армія РФ не припиняє обстрілювати Донецьку область. / Фото: Національна поліція України

Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки.

Протягом минуло доби російські війська завдали 2127 ударів по населених пунктах у Донецькій області. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє людей, а семеро зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції. 

Під обстрілом окупантів опинилося 13 населених пунктів на Донеччині. Пошкоджено 78 цивільних об’єктів - 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.

Зазначається, що місто Курахове окупанти накрили з РСЗВ "Ураган". Внаслідок удару загинуло двоє місцевих мешканців, а двоє отримали поранення. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і приватний будинки, адмінбудівля.

У Часовому Ярі від удару дроном загинув мирний житель. Двоє людей отримали травми.

По Торецьку росіяни відкрила вогонь з "Градів". Поранено цивільну особу. Окупанти пошкодила багатоквартирний та 15 приватних будинків, адмінбудівлю.

Крім того, внаслідок артилерійських обстрілів травмовано жителя Сіверська та жителя Нетайлового.

Нагадаємо, напередодні зранку росіяни обстріляли Курахове уламково-фугасними боєприпасами.  Зокрема, було пошкоджено багато багатоквартирних будинків у різних частинах міста.

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