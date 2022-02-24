Росіяни з мінометів ведуть вогонь по прикордонниках Харківської області

Росіяни з мінометів ведуть вогонь по прикордонниках Харківської області

Обстрілюють відділ "Дергачі".

У Харківський області 24 лютого окупанти обстрілюють з міномета відділ прикордонної служби.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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За інформацією чергового ДПСУ, о 10:35 розпочався мінометний обстріл відділу прикордонної служби "Дергачі" Харківська область.

Водночас за оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, на об'їзній дорозі Харкова спалено 4 танки російських окупантів.

Нагадаємо, водночас окупанти погрожують українським прикордонникам на острові Зміїному в Чорному морі та вимагають здатися.