Росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон: є травмовані

Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега протягом години кілька разів атакувала Херсон.

Під ударом опинився Центральний район міста.

Про це заявив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені, зокрема, оселі мирних жителів.

На зараз точно відомо про одного травмованого. Чоловік 68 років отримав численні осколкові поранення. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості.

Ще по одній постраждалій, 34-річній жінці, інформація уточнюється. Їй надається медична допомога.

Також Повітряні Сили ЗСУ фіксують ударні БпЛА у Херсонській області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

Нагадаємо, що раніше на Херсонщині було знищено чотири БПЛА противника.

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