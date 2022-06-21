Росіяни з "Ураганів", "Торнадо" і танків обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області

За минулу добу, 20 червня, поліція Донецької області задокументувала 23 воєнних злочини армї Російської Федерації.
Окупанти держави-терористки обстріляли 16 населених пунктів - це міста Авдіївка, Мирноград, Гірник, Курахове, Бахмут, Торецьк, Дружківка, Сіверськ, селища Желанне, Курахівка, Гостре, Нью-Йорк, села Опитне, Резніківка, Тоненьке, Біла Гора.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Росіяни гатили по мирних населених пунктах з авіації, ЗРК "С-300", реактивних систем "Торнадо-С" і "Ураган", артилерії, танків. Окупанти також застосовували касетні снаряди.
Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти: 41 житловий будинок, 10 з них - багатоповерхвки, дошкільний навчальний заклад, ферма, шахта, заводи, виправна колонія тощо.
У ніч проти 21 червня російські війська обстріляли школу в Авдіївці снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Будівля вигоріла. До слова, е вже третя школа, знищена росіянами в місті.
Як повідомлялося, в анексованому Криму на залізничній станції "Джанкой" сформовано ешелон із ворожими катерами. На залізничних платформах помічені два судна БМК-15, два БМК-130 і один БМК-Т.
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