Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни за день сім разів обстріляли Нікополь: гатили дронами та артилерією (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
69
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни за день сім разів обстріляли Нікополь: гатили дронами та артилерією (фото)

Поранено 25-річного чоловіка. Йому надана вся необхідна медична допомога.

Російські окупанти сім разів атакували  Нікополь на Дніпропетровщині. Загарбники запустили близько двох з половиною десятків артилерійських снарядів.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Як зазначається, окупанти окрім снарядів, запускали безпілотники та три дрони-камікадзе. Гатили по Покровській, Марганецькій громадам, та по самому Нікополю.

У місті пошкоджені 9 будинків, 3 господарські споруди, паркани, 2 лінії електропередачі та 2 газопроводи. Поранено 25-річного чоловіка. Йому надана вся необхідна медична допомога.

©

В одному із населених пунктів Покровської громади пошкоджена багатоповерхівка та автомобіль. В інших громадах області день обійшовся без обстрілів.

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини і перекидають штурмові групи.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
69
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація