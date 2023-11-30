Росіяни за день сім разів обстріляли Нікополь: гатили дронами та артилерією (фото)

Поранено 25-річного чоловіка. Йому надана вся необхідна медична допомога.
Російські окупанти сім разів атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Загарбники запустили близько двох з половиною десятків артилерійських снарядів.
Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.
Як зазначається, окупанти окрім снарядів, запускали безпілотники та три дрони-камікадзе. Гатили по Покровській, Марганецькій громадам, та по самому Нікополю.
У місті пошкоджені 9 будинків, 3 господарські споруди, паркани, 2 лінії електропередачі та 2 газопроводи. Поранено 25-річного чоловіка. Йому надана вся необхідна медична допомога.
В одному із населених пунктів Покровської громади пошкоджена багатоповерхівка та автомобіль. В інших громадах області день обійшовся без обстрілів.
Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини і перекидають штурмові групи.
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