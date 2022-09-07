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Росіяни за добу обстріляли 15 сіл та міст Запорізької області: гатили по цивільній інфраструктурі

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Росіяни за добу обстріляли 15 сіл та міст Запорізької області: гатили по цивільній інфраструктурі

фото / поліції

Поліція зафіксувала за добу понад 50 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 6 вересня, ворог обстріляв позиції українських захисників на Запорізькому напрямку із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 15 населених пунктах області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Трудове, Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Нестерянка, Залізничне, Порожнянка, Оріхів, Комишуваха.

До поліції надійшло 51 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1477 людей, з них 357– діти.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
612
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