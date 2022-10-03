Росіяни за добу обстріляли Запоріжжя і ще 16 міст та сіл області: зруйновано десятки будинків

Поліція зафіксувала за добу 19 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами населених пунктів Запорізької області.

Впродовж минулої доби, 2 жовтня, ворог обстріляв позицій українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Запоріжжі та ще 16 населених пунктах області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

За повідомленням поліції в Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Канівське, Оріхів, Залізничне, Темирівка, Новоолександрівка, Дорожнянка, Червоне, Малинівка, Білогір'я, Ольгівське, Гуляйполе, Верхня Тераса, Мала Токмачка, Полтавка, Чарівне, Малі Щербаки.

Надійшло 19 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 8 людей.

"Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це - один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад двісті п’ятдесят окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 жовтня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про одного постраждалого - його ушпиталено.

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