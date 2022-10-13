Росіяни заблокували виїзд з окупованої території Запорізької області: у людей може з'явитися новий шлях

Російські окупанти закрили для мешканців тимчасово захопленої Запорізької області виїзд через Крим, через Василівку - обмежили. Втім, у людей таки може з'явитись новий шлях для евакуації: альтернатива - через Бердянськ та Новоазовськ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вже другий день наші мешканці виїжджають цим шляхом - через Мелітополь, Бердянськ, Новоазовськ, потім до РФ, а потім, як завжди, до Грузії чи Європейського Союзу. Ми знаємо вже, коли вдало проходили ці спроби для виїзду. Як тільки знатимемо більше деталей, розповідатимемо і для наших мешканців, щоб вони евакуювалися", - розповів Федоров.

За його словами, від кінця вересня окупанти заблокували можливість виїхати через Василівку до Запоріжжя. Наразі у черзі перебуває понад чотири тисячі осіб. За останні 10 днів змогло виїхати менше 200 осіб.

"Не випускають людей похилого віку, батьків з дітьми – нікого не випускають. Найголовніше те, що невідомі правила, за якими можна виїхати. Спочатку потрібне було отримання перепустки, потім - отримання якогось спецталону в комендатурі, зараз просто не випускають", - додав міський голова.

Мер Мелітополя каже, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області склалася важка гуманітарна ситуація. Зокрема, там перебої з електропостачанням. У тимчасово окупованих містах області по кілька годин на добу може не бути світла, води, мобільного зв'язку та інтернету. Понатд трьох місяців відсутнє газопостачання.

"За кілька тижнів має розпочатися опалювальний сезон. Це вже не кажучи про ціни у магазинах, про відсутність медикаментів в аптеках та про те, що понад 50% наших лікарів поїхало з міста. Тому гуманітарна ситуація справді катастрофічна", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, окупаційні війська РФ викрали у Запорізькій області щонайменше 529 мирних місцевих мешканців, доля яких наразі невідома.

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