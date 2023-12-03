Росіяни заборонили Святого Миколая на окупованих територіях: хто вітатиме дітей

Окупанти кажуть, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід.

На Луганщині окупаційна влада заборонила святкування Дня Святого Миколая. Замість нього дітей вітатиме Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області загарбники скасували святкування Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід", - йдеться в повідомленні.

Відтак дітей вітатиме Киш Бабай з Татарстану.

"Один такий вже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону", - розповів голова ОВА.

Раніше ми писали, що ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях.

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