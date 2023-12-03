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Росіяни заборонили Святого Миколая на окупованих територіях: хто вітатиме дітей

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Росіяни заборонили Святого Миколая на окупованих територіях: хто вітатиме дітей

Дитина із Святим Миколаєм

Окупанти кажуть, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід.

На Луганщині окупаційна влада заборонила святкування Дня Святого Миколая. Замість нього дітей вітатиме Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області загарбники скасували святкування Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід", - йдеться в повідомленні.

Відтак дітей вітатиме Киш Бабай з Татарстану.

"Один такий вже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону", - розповів голова ОВА. 

Раніше ми писали, що ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях.

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Дата публікації
Перегляди
253
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