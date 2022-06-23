Росіяни захопили два населені пункти на Луганщині і нищать промисловість у Сєвєродонецьку - Гайдай

Росіяни захопили два населені пункти на Луганщині і нищать промисловість у Сєвєродонецьку - Гайдай

Армія Російської Федерації захопила ще два населені пункти: окуповані загарбниками Лоскутівка та Рай-Олександрівка.

Втім, Збройні сили продовжують стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, а також відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів - по Гірському.

Фото: Сергій Гайдай

За його словами, окупанти держави-терористки нищать промисловість у Сєвєродонецьку. Вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю другої прохідної "Азоту". "Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць", - наголосив Гайдай.

Декілька разів упродовж минулої доби, 22 червня, росіяни обстріляли Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста. Внаслідок ворожих атак поранення отримало троє мирних мешканців. Крім того, повідомив голова ОВА, днями було знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів.

Фото: Сергій Гайдай

Як повідомлялося, в окупантів країни-аресорки Росії з'явилася нова дата для виконання завдання "взяття" Луганської області - 26 червня.

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