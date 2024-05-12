Росіяни захопили низку населених пунктів і рухаються на Вовчанськ - моніторингові канали

Ситуація на Харківщині погіршилася.

Про це інформують моніторингові канали.

Росіяни фактично зайняли села Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Тривають бої за Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основним завданням в тому районі для росіян, щоб зайняти Липці.

Також окупанти зайняли населений пункт Плетенівка та рухаються в бік Вовчанська.

Росіяни підійшли до північних околиць міста Вовчанськ, намагаються закріпитися, також тривають бої.

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Ворог потроху підтягує свої сили, закидує піхоту, яка просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплятися.

"Ситуація трішки гірша ніж вчора. Сили Оборони працюють над стабілізацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі проти 12 травня 2024 року зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці.

До того ж на Харківщині тривають бої за Глибоке.

Зауважимо, що вранці 10 травня 2024 року росіяни пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.

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