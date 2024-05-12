Росіяни захопили низку населених пунктів і рухаються на Вовчанськ - моніторингові канали

Стала відома оновлена ситуація на Харківщині.
Ситуація на Харківщині погіршилася.
Про це інформують моніторингові канали.
Росіяни фактично зайняли села Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Тривають бої за Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основним завданням в тому районі для росіян, щоб зайняти Липці.
Також окупанти зайняли населений пункт Плетенівка та рухаються в бік Вовчанська.
Росіяни підійшли до північних околиць міста Вовчанськ, намагаються закріпитися, також тривають бої.
Ворог потроху підтягує свої сили, закидує піхоту, яка просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплятися.
"Ситуація трішки гірша ніж вчора. Сили Оборони працюють над стабілізацією", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі проти 12 травня 2024 року зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці.
До того ж на Харківщині тривають бої за Глибоке.
Зауважимо, що вранці 10 травня 2024 року росіяни пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.
У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.
Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.
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