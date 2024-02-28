Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни закидали бомбами житлові квартали в Кураховому: відео

Росіяни закидали бомбами житлові квартали в Кураховому: відео

Бомбардування міста Курахове російськими окупантами / Фото: скриншот з відео

Розриви бомб, від яких в небо здіймаються клуби диму, сталися поміж багатоповерхівок.

У мережі з'явилося відео російського бомбардування прифронтового міста Курахове на Донеччині. 

На опублікованих кадрах видно, що окупанти скинули авіабомби на житлові квартали міста.

Розриви бомб, від яких в небо здіймаються клуби диму, сталися поміж багатоповерхівок.

Росіяни закидали бомбами житлові квартали в Кураховому

Росіяни закидали бомбами житлові квартали в Кураховому

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару, завданого окупантами 28 лютого, постраждала також пожежна частина.

Нагадаємо, 21 лютого російська армія завдала удари двома безпілотниками Shahed по місту Добропілля Донецької області. Тоді російські дрони також вдарили по житловому сектору.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація