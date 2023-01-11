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Росіяни закрили доступ до Запорізької АЕС майже 1,5 тис. працівникам: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни закрили доступ до Запорізької АЕС майже 1,5 тис. працівникам: що сталося

Фото: Енергоатом

Окупанти шукають працівників для АЕС на території РФ.

Російські окупанти позбавили перепусток на Запорізьку атомну електростанцію та доступу на підприємство майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом".

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації. Для майбутніх працівників готують житловий фонд. Роблять це шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.

Нагадаємо, в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков каже, що російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову та ремонтну базу, а також намагаються призначити їй "експлуатаційну організацію".  Окупанти також не полишають спроб під'єднати АЕС до енергосистеми Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1242
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