Росіяни закрили проїзд через окуповану Василівку на Запоріжжі

Окупаційні війська Російської Федерації закрили проїзд через тимчасово окуповану Василівку Запорізької області.

За попередньою інформацією, проїзд закрили у середу, 18 травня. Втім, на який термін - поки що не відомо.

Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"Інтенсивні бої зараз ідуть і на Оріховському, Пологівському напрямках. Там проїзд теж заблокований та може бути небезпечним", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що саме через Василівку відбувалася евакуація мирних мешканців з Маріуполя на Донеччині до Запоріжжя.

Як повідомлялося, військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку знищують живу силу та техніку ворога. Зокрема, протягом минулої доби було знищено 20 осіб особового складу противника, а також 17 поранено.

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