Росіяни закрили проїзд через окуповану Василівку на Запоріжжі

Окупаційні війська Російської Федерації закрили проїзд через тимчасово окуповану Василівку Запорізької області.
За попередньою інформацією, проїзд закрили у середу, 18 травня. Втім, на який термін - поки що не відомо.
Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
"Інтенсивні бої зараз ідуть і на Оріховському, Пологівському напрямках. Там проїзд теж заблокований та може бути небезпечним", - йдеться у повідомленні.
Слід зауважити, що саме через Василівку відбувалася евакуація мирних мешканців з Маріуполя на Донеччині до Запоріжжя.
Як повідомлялося, військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку знищують живу силу та техніку ворога. Зокрема, протягом минулої доби було знищено 20 осіб особового складу противника, а також 17 поранено.
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