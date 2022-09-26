Росіяни закрили у Мелітополі школи, а медзаклади залишилися без медикаментів - мер

Замість обіцяного покращення з кожним днем життя мешканців в Мелітополі погіршується. Окупанти обмежили доступ до парку та закрили школи.

Про це мер міста повідомив мер Іван Федоров.

За його словами, що батьки не водять дітей до шкіл, бо навчальні заклади закриті взагалі. Крім того, у медичних закладах майже не надається допомога. Вже три тижні до окупованого міста не можна доставляти медикаменти. Натомість росіяни за останні сім місяців "жодної коробки з медикаментами не привезли до лікарень". Понад 50% лікарів поїхали із захоплених населених пунктів.

"Вцілому життя на тимчасово окупованих територіях ускладнюється кожний день, бо людям ніхто не може гарантувати з одного боку безпеку, а з іншого - вони не можуть нічого планувати", - наголосив Іван Федоров.

Як повідомлялося, окупанти систематично закривають виїзд для людей з ТОТ в сторону Запоріжжя. Росіяни ускладнили виїзд до анексованого РФ Криму. Влада запровадила додаткову фільтрацію та анкетування.

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