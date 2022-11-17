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Росіяни замінували будівлю поліції у Херсоні: її довелося підірвати

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Росіяни замінували будівлю поліції у Херсоні: її довелося підірвати

Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні.

Перед тим, як накивати п'ятами з Херсона російські окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області.

Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко в Facebook.

За його словами, у приміщенні була така величезна кількість вибухівки, що розмінувати її було просто неможливо, тому довелося підірвати.

"Чому потрібно бути надзвичайно обережними і не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти? Відповідь на відео. Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні (16 листопада) стала грудою каміння", – зазначив Клименко.

Завдяки кмітливості та вправності українських вибухотехніків ніхто не постраждав.

За його словами, всього поліцейські сапери від початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. Було вилучено понад 4 тис. вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада.

13 листопада в Херсоні відновили роботу українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція. Наразі правоохоронці проводять у місті стабілізаційні заходи.

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Перегляди
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