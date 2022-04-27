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Росіяни замінували місцевість поблизу заповідника "Кам'яна Могила", що біля окупованого Мелітополя

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Росіяни замінували місцевість поблизу заповідника "Кам'яна Могила", що біля окупованого Мелітополя

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Біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники замінували місцевість поблизу  "Кам'яної могили".

Крім того, військові Російської Федерації риють окопи у селах, що розташовані поблизу заповідника - одного з найдавніших пам'ятників природи та історії.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

На джерелах села Терпіння загарбники країни-агресорки облаштовують свій табір.

"Таким чином загарбники намагаються закріпитися на запорізькій землі і водночас сподіваються запобігти партизанському руху спротиву в Мелітопольському районі", - йдеться у повідомленні ОДА.

Як повідомлялося, в окупованому селі на Запоріжжі росіяни ведуть перепис населення і риють траншеї, аби сховати техніку. За повідомленнями місцевих мешканців, російські військові оселилися у школі, лікарні та перебувають у сільській раді.

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