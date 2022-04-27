Росіяни замінували місцевість поблизу заповідника "Кам'яна Могила", що біля окупованого Мелітополя

Біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники замінували місцевість поблизу "Кам'яної могили".

Крім того, військові Російської Федерації риють окопи у селах, що розташовані поблизу заповідника - одного з найдавніших пам'ятників природи та історії.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

На джерелах села Терпіння загарбники країни-агресорки облаштовують свій табір.

"Таким чином загарбники намагаються закріпитися на запорізькій землі і водночас сподіваються запобігти партизанському руху спротиву в Мелітопольському районі", - йдеться у повідомленні ОДА.

Як повідомлялося, в окупованому селі на Запоріжжі росіяни ведуть перепис населення і риють траншеї, аби сховати техніку. За повідомленнями місцевих мешканців, російські військові оселилися у школі, лікарні та перебувають у сільській раді.

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