Російські мілблогери стверджували, що українські сили активізували свою діяльність на невизначених островах дельти річки Дніпро біля Антонівського мосту, щоб закріпити позиції на майбутнє наступ на східний (лівий) берег Херсонської області.

Про це пишуть аналітики Інституту дослідження війни - ISW.

Російські сили, ймовірно, не володіють живою силою, необхідною для захисту від значної української атаки на цій ділянці фронту, враховуючи, що російське командування перекинуло декілька підрозділів із Херсонської області до Запорізької області.

Один російський військовий блогер визнав, що російським силам не вистачає можливостей для проведення власних значних операцій з переправи через річку в цьому районі, зокрема через брак снарядів для артилерійської підготовки.

Як повідомлялося, головнокомандувач чеської армії генерал-лейтенант Карел Рехка заявив, що контрнаступ ЗСУ триватиме не кілька тижнів. З його слів, західним партнерам України потрібно налаштуватися на тривалу підтримку і бути готовими мати справу з ворожою Росією навіть після закінчення війни.

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