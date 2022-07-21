Росіяни запросили спеціалістів з Криму для ремонту Антонівського мосту

Українські війська днями ударили по Антонівському мосту через Дніпро, що в тимчасово окупованому Херсоні.

Самопроголошена влада захопленого міста запросила спеціалістів для ремонту пошкодженої переправи з анексованого Криму. За поки непідтвердженою інформацією, вони звернулися до компаній, що раніше займалися будівництвом Кримського мосту.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, херсонські компанії та фахівці також могли б виконати роботи. Втім, "змогли знайти причини не брати". Соболевський назвав це правильним рішенням.

"По-перше, це дуже небезпечно, оскільки в ситуації з мостом ЗСУ "ще навіть не починали". По-друге, серед розумних та адекватних людей ніхто не хоче мати справу з орками та колабарантами, бо знають, що їхній час на Херсонщині дуже обмежений", - наголошує Юрій Соболевський.

Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

Ударом по переправі у захопленому Херсоні Збройні сили ускладнили життя окупантам. Вони навіть можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу, вважають в облраді.

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