Росіяни завдали авіаударів по місту Новгород-Сіверський: є загиблі та поранені (фото)

Росіяни завдали авіаударів по місту Новгород-Сіверський: є загиблі та поранені (фото)

У ніч проти четверга, 12 травня, армія Російської Федерації завдала декілька авіаударів місту Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Окупанти держави-терористки обстріляли об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено школи, адміністративні будівлі та приватні будинки.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Війна триває. Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктам критичної інфраструктури", - йдеться у його повідомленні.

За словами Чауса, внаслідок атаки російських окупантів є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики.

Як повідомлялося, по Україні було випущено 788 крилатих та балістичних ракет із території РФ та Республіки Білорусь від 24 лютого. Здебільшого окупанти використовували ракети "Іскандер" і "Точка-У", крилаті і балістичні ракети.

Читайте також: