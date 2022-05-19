Росіяни завдали авіаудару по Бахмуту: з-під завалів дістали шістьох людей

Російські окупанти обстріляли місто Бахмут з літаків.

В результаті було частково зруйновано багатоповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту. Снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний. У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає", - проінформував Кириленко.

Він додав, що людей з Бахмута і далі евакуюють, а із 73 тисяч мешканців міста залишаються трошки більше 20 тисяч.

Нагадаємо, що на Донеччині інтенсивність обстрілів не зменшується. За добу — 10 загиблих та 7 поранених. Без газу залишилося с. Нью-Йорк. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Авдіївці. У Костянтинівці зруйнована школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортшкола. Продовжується евакуація цивільного населення.