Росіяни завдали авіаудару по Очакову: рятувальники не можуть загасити масштабну пожежу через обстріли

Росіяни завдали авіаудару по Очакову: рятувальники не можуть загасити масштабну пожежу через обстріли

Ворог продовжує атакувати мирні міста.

Сьогодні, 4 березня, російська авіація атакувала місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок авіаудару спалахнула масштабна пожежа на площі 500 кв. м.

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Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники намагались ліквідувати пожежу, але в цьому їм перешкоджають окупанти, які продовжили обстріли мирного населення.

"Два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини ліквідують загоряння складських приміщень у м. Очаків. Про займання на спецлінію 101 сповістили о 10:04, воно сталося під час авіаудару. Площа складає 500 кв. м. Станом на 11:45 роботи по гасінню призупинені у зв'язку з обстрілами", - поінформували рятувальники.