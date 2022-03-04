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Росіяни завдали авіаудару по Очакову: рятувальники не можуть загасити масштабну пожежу через обстріли

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Росіяни завдали авіаудару по Очакову: рятувальники не можуть загасити масштабну пожежу через обстріли

скриншот з відео / ДСНС України

Ворог продовжує атакувати мирні міста.

Сьогодні, 4 березня, російська авіація атакувала місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок авіаудару спалахнула масштабна пожежа на площі 500 кв. м.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники намагались ліквідувати пожежу, але в цьому їм перешкоджають окупанти, які продовжили обстріли мирного населення.

"Два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини ліквідують загоряння складських приміщень у м. Очаків. Про займання на спецлінію 101 сповістили о 10:04, воно сталося під час авіаудару. Площа складає 500 кв. м. Станом на 11:45 роботи по гасінню призупинені у зв'язку з обстрілами", - поінформували рятувальники.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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