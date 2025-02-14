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Росіяни завдали авіаудару по Сумах: спалахнула пожежа

Росіяни завдали авіаудару по Сумах: спалахнула пожежа

Рятувальники гасять пожежу / Фото: ТСН.ua

На місці працюють всі необхідні служби.

Сьогодні вночі, 14 лютого, росіяни атакували Сумську область, є постраждалий.

Про деталі удару повідомили в ОВА.

"Сьогодні вночі ворог завдав чергового авіаудару по Сумській громаді. Внаслідок  атаки  російського безпілотника загорілась господарська споруда на околиці міста", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, є один постраждалий. Наразі на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. 

Раніше ми писали, як росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб.

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