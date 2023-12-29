Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю: четверо загиблих

Зранку у п'ятницю, 29 грудня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю. Є жертви. Пошкоджено будинки місцевих мешканців.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Спочатку голова ОВА заявив про одну загиблу жінку. Втім, станом на 11:50 він повідомив, що кількість жертв зросла до чотирьох. Крім того, попередньо, постраждало десять осіб. Втім, під завалами однієї з будівель можуть перебувати люди.

За словами Малашка, одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

"Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав він.

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю. Фото: Юрій Малашко.

Нагадаємо, зранку під час тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Сирени лунали в області майже три години: від 06:32 до 09:30.

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