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Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю: четверо загиблих

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю: четверо загиблих

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю. Фото: Юрій Малашко.

Десять осіб травмовано.

Зранку у п'ятницю, 29 грудня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю. Є жертви. Пошкоджено будинки місцевих мешканців. 

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Спочатку голова ОВА заявив про одну загиблу жінку. Втім, станом на 11:50 він повідомив, що кількість жертв зросла до чотирьох. Крім того, попередньо, постраждало десять осіб. Втім, під завалами однієї з будівель можуть перебувати люди.

За словами Малашка, одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

"Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав він. 

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю. Фото: Юрій Малашко. / ©
РФ вдарила ракетами по Запоріжжю. Фото: Юрій Малашко.

Нагадаємо, зранку під час тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Сирени лунали в області майже три години: від 06:32 до 09:30. 

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Перегляди
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