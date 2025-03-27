Росіяни завдали масованого удару дронами по Харкову: кількість потерпілих стрімко зросла

Увечері 26 березня армія РФ завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Харкова. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олеги Синєгубов.

Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога. Крім того, гостру реакцією на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка.

Внаслідок масованого удар дронів у місті пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди.

Як повідомлялося, днями російський "Шахед" прилетів під час футбольного матчу в Харкові.

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