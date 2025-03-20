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Росіяни завдали масованого удару по Кропивницькому: що відомо (фото)

Росіяни завдали масованого удару по Кропивницькому: що відомо (фото)

Наслідки атаки РФ на Кропивницький. / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

Серед поранених є діти.

Вночі проти 20 березня російські війська завдали масованого удару по Кропивницькому. Місто атакував мінімум 21 безпілотник. Є потерпілі. 

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції. 

Відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, серед яких яких четверо - дітей. Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано. 

Зазначається, що через російський удар у місті пошкоджено приватні будинки у житловому секторі та багатоповерхівки. 

Як повідомлялося, цієї ночі Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки.

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