Росіяни завдали по Сумщині: пошкоджені приватні будинки та інфраструктура

Місцева влада закликає громадян не ігнорувати повітряну тривогу та берегти себе і близьких.

Увечері 1 березня російські війська завдали авіаційних ударів по Охтирському району Сумщини, застосувавши дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури.

Також окупанти атакували безпілотниками житлові квартали в межах Сумської громади, пошкоджені приватні будинки.

Наслідки обстрілів уточнюються, а на місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ прокоментували інформацію про начебто прорив російськими військами кордону в Сумській області. Там наголосили, що ворога було відкинуто на територію Росії.

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