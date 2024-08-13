Росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по місту Суми: що відомо

Один з районів міста залишився без світла і газу.
Вночі 13 серпня армія РФ завдала ракетно-авіаційний удару по об'єктах інфраструктури міста Суми. Щонайменша одна людина отримала травми.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Тим часом начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко уточнив, що одну людину травмовано. Потерпілого шпиталізували.
"Тимчасово район Веретенівки без газу та електроенергії до завершення робіт. Наразі виїзд з Веретенівки на вул. Ковпака напряму поки неможливий", - повідомив Дрозденко.
Нагадаємо, зранку 13 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. ПС попереджали про зліт МІГів.
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