Росіяни завдали ракетного удару по дитячій спецшколі у Запорізькій області

У четвер, 20 жовтня, близько 7:20 армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Запорізькій області: поцілили по дитячій спецшколі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, росіяни завдали удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі Комишуваха.

"Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Ці нелюди обов'язково будуть покарані", - йдеться у повідомлені Тимошенка.

До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 07:13. Вона тривала до 07:34.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли Оріхів. Атака тривала сім годин поспіль. Поранено вісім мирних жителів. Окупаційні війська випустили ракети С-300 по Гуляйполю. Зруйновано місцеву школу.

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