Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: загинуло двоє жінок, пошкоджено лікарню (відео)

Пізно увечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги російська терористична армія завдала ракетного удару по місту Дніпру.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо", - написав він.

Сергій Лисак закликав мешканців міста до кінця повітряної тривоги залишатися в безпечному місці.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару пошкоджено також одну із лікарень майже в центрі міста.

Відео з місця атаки публікують у місцевих Telegram-каналах.

Росіяни ракетним ударом по Дніпру пошкодили лікарню

За попередньою інформацією внаслідок ракетної атаки загинуло двоє жінок.

Загалом постраждало 10 осіб. Серед постраждалих - 8-річна дівчинка, яку доставили до лікарні. Стан дитини середньої тяжкості.

Поранення також отримав 17-річний хлопець. Він теж госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Окрім лікарні, у місті частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина.

Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, ввечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час ворожої атаки ударних дронів у Києві пролунали вибухи. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі столиці.

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